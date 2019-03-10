В Москве после драки со стрельбой возбудили уголовное дело

В пятницу, 8 марта, на юго-востоке Москвы во время драки со стрельбой неизвестный ранил четырёх человек, и по данному факту возбудили уголовное дело. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Установлено, что ранения пострадавшие получили в ссоре от неизвестного, — пояснил собеседник агентства.
Дело заведено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Напомним, конфликт произошёл вечером 8 марта на улице Белореченской. С места происшествия был госпитализирован мужчина 1968 года рождения. На следующий день, 9 марта, ещё три человека самостоятельно обратились в медучреждение с колото-резаными травмами. В общей сложности были госпитализированы четыре человека.
Ранее Лайф сообщал о драке таксистов в торговом центре "Тройка" в Москве.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени