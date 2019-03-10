В Москве после драки со стрельбой возбудили уголовное дело

В результате потасовки с ножевыми и огнестрельным ранениями были госпитализированы несколько человек.

В пятницу, 8 марта, на юго-востоке Москвы во время драки со стрельбой неизвестный ранил четырёх человек, и по данному факту возбудили уголовное дело. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Установлено, что ранения пострадавшие получили в ссоре от неизвестного, — пояснил собеседник агентства.

Дело заведено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Напомним, конфликт произошёл вечером 8 марта на улице Белореченской. С места происшествия был госпитализирован мужчина 1968 года рождения. На следующий день, 9 марта, ещё три человека самостоятельно обратились в медучреждение с колото-резаными травмами. В общей сложности были госпитализированы четыре человека.

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