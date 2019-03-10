Врач сообщил пациенту о скорой смерти по видеосвязи

Пенсионер скончался спустя два дня после госпитализации, в больницу его привезла скорая.

В США врач с помощью специального робота по видеосвязи сообщил 78-летнему пациенту, что тот умрёт в течение ближайших дней. Как сообщает ABC News, у Эрнеста Кинтаны была болезнь лёгких, и, чтобы рассказать ему прогноз, в палату к мужчине привезли технику, с помощью которой медик и сделал объявление.

Дочь мужчины, Кэтрин Кинтана, была возмущена подобным поведением, подчеркнув, что дистанционно уместно сообщать только положительные новости.

— Если вы собираетесь сказать, что лёгкие отказывают и мы будем давать вам морфий, пока вы не умрёте, то это должен сделать человек, а не машина, — заявила она.

Сам пациент скончался спустя два дня после госпитализации, в больницу его привезла скорая.

Ранее Лайф писал о другом резонансном случае в США: врачи нашли у бабушки рак, но оказалось, что она была здорова.