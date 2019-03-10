Скорая с пациенткой попала в массовое ДТП на Кубани. Женщина погибла

В результате смертельной аварии также пострадали три врача и водитель одной из столкнувшихся машин.

В городе Армавире в Краснодарском крае автомобиль скорой помощи, который вёз в больницу отравившуюся уксусом пациентку, попал в массовое ДТП. Женщина скончалась на месте, ранения получили ещё четыре человека.

Как стало известно Лайфу, авария с участием скорой, маршрутной "газели" и двух иномарок — Chevrolet Lacetti и Skoda Yeti — произошла на пересечении улиц Карла Маркса и Тургенева. В числе пострадавших — три врача и водитель маршрутки. К счастью, в момент ДТП в "газели" пассажиров не было.

Тело погибшей отправили на судмедэкспертизу, в ходе которой будет установлена причина смерти — отравление или последствия аварии.