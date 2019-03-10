В Чувашии частично обрушилась двухэтажная школа

Двухэтажное здание Большечакинской основной общеобразовательной школы Урмарского района Чувашии частично обрушилось сегодня. Сообщение о ЧП в здании на пульт оперативного дежурного поступило в 08:40 в воскресенье, сообщает региональное ГУ МЧС России.
— На место происшествия направлены оперативная группа Главного управления МЧС России по Чувашской Республике и экстренные службы Урмарского района. Территория школы оцеплена. Организован разбор завалов, — говорится в сообщении спасателей.
Также в МЧС уточняют, что здание было построено в 1974 году. А в ближайшее время всем детям придётся продолжать учёбу в школах соседних населённых пунктов.
Сегодня Лайф рассказывал, что в Москве упал башенный кран. А в конце февраля в Нижнем Новгороде в здании техникума провалилась крыша.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени