В Чувашии частично обрушилась двухэтажная школа

Из-за выходного дня в здании не было занятий, а находившийся там сторож не пострадал.

Двухэтажное здание Большечакинской основной общеобразовательной школы Урмарского района Чувашии частично обрушилось сегодня. Сообщение о ЧП в здании на пульт оперативного дежурного поступило в 08:40 в воскресенье, сообщает региональное ГУ МЧС России.

— На место происшествия направлены оперативная группа Главного управления МЧС России по Чувашской Республике и экстренные службы Урмарского района. Территория школы оцеплена. Организован разбор завалов, — говорится в сообщении спасателей.

Также в МЧС уточняют, что здание было построено в 1974 году. А в ближайшее время всем детям придётся продолжать учёбу в школах соседних населённых пунктов.

Сегодня Лайф рассказывал, что в Москве упал башенный кран. А в конце февраля в Нижнем Новгороде в здании техникума провалилась крыша.