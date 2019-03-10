Житель Перми четыре часа держал на балконе избитого сынишку сожительницы

После того как соседи вызвали полицию, двухлетнего малыша госпитализировали с обморожением и многочисленными травмами.

Житель Перми четыре часа держал на балконе двухлетнего сына сожительницы, до этого избив малыша. Как сообщает портал "В курсе.ру", инцидент произошёл 9 марта, когда женщина ушла по делам.

Когда мальчик начал капризничать, мамин любовник разозлился и набросился на малыша с кулаками, пытаясь силой заставить его замолчать. Затем же мужчина выставил ребёнка на балкон без одежды.

О произошедшем в полицию сообщили соседи, после чего на место происшествия приехали не только правоохранители, но и скорая.

— Весь этот кошмар длился четыре часа, — рассказала одна из соседок. — У ребёнка живого места нет на лице.

Мальчика госпитализировали с обморожением и сильными побоями.

В феврале Лайф писал о случае в Приамурье, где местный житель жестоко избил своего пасынка, сломав малышу рёбра и руку.