Житель Перми четыре часа держал на балконе избитого сынишку сожительницы

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Житель Перми четыре часа держал на балконе избитого сынишку сожительницы

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После того как соседи вызвали полицию, двухлетнего малыша госпитализировали с обморожением и многочисленными травмами.

Житель Перми четыре часа держал на балконе двухлетнего сына сожительницы, до этого избив малыша. Как сообщает портал "В курсе.ру", инцидент произошёл 9 марта, когда женщина ушла по делам.

Когда мальчик начал капризничать, мамин любовник разозлился и набросился на малыша с кулаками, пытаясь силой заставить его замолчать. Затем же мужчина выставил ребёнка на балкон без одежды.

<p>Фото: &#34;<a href="http://v-kurse.ru/news/incidents/neadekvatnyy_permyak_izbil_i_chetyre_chasa_derzhal_na_balkone_dvukhletnego_syna_lyubovnitsy_8696002/" target="_blank">В курсе.ру</a>&#34;</p>

О произошедшем в полицию сообщили соседи, после чего на место происшествия приехали не только правоохранители, но и скорая.

— Весь этот кошмар длился четыре часа, — рассказала одна из соседок. — У ребёнка живого места нет на лице.

Мальчика госпитализировали с обморожением и сильными побоями.

В феврале Лайф писал о случае в Приамурье, где местный житель жестоко избил своего пасынка, сломав малышу рёбра и руку.

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