В Рязани женщина выкинула младенца в мусорный бак

Душераздирающий плач мальчика услышала проходившая мимо женщина. Она вызвала врачей и полицию.

В Рязани задержана 31-летняя женщина, которая родила в гостях, а затем вынесла младенца на улицу и выкинула в мусорный бак. Завёрнутого в полиэтиленовый пакет мальчика нашли утром 10 марта в контейнере возле дома 21 по улице Станкозаводской.

Душераздирающий плач новорождённого услышала проходившая мимо женщина. Она заглянула в бак и, увидев ребёнка, вызвала полицию и скорую. Малыша экстренно доставили в детский перинатальный центр.

Как сообщили в областном СУ СКР, мать была задержана по горячим следам. Она была пьяна. Против неё возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка".