В Стокгольме взорвался автобус

Как отмечается, он мог въехать в ограничение, предупреждающее о высоте тоннеля.

В Стокгольме взорвался, с затем загорелся рейсовый автобус. В результате пострадал водитель. Степень его ранений неизвестна.

По предварительной информации, пассажиров в автобусе не было. Об этом сообщает полиция шведской столицы.

Как отмечается, дело рассматривается как дорожно-транспортное происшествие. Автобус был каким-то образом повреждён, после чего начал гореть. Риска распространения огня нет.

Напомним, в феврале в одном из жилых домов Стокгольма произошёл взрыв, в результате которого погиб человек.