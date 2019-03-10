В США задержали основателя криптовалюты OneCoin Константина Игнатова

По словам замдиректора ФБР Уильяма Суини — младшего, криптовалюта OneCoin не имеет реальной ценности и использовать её для покупки чего-либо нельзя.

В США задержали одного из основателей "криптовалютной пирамиды" OneCoin болгарина Константина Игнатова. Как сообщается на сайте американского Минюста, его подозревают в мошенничестве.

Отмечается, что Игнатов был арестован 6 марта в аэропорту Лос-Анджелеса вместе с сестрой Ружей Игнатовой, являющейся основателем и первым руководителем компании OneCoin. Её обвиняют в электронном мошенничестве, отмывании денег и мошенничестве с ценными бумагами.

В заявлении прокуратуры Южного округа Нью-Йорка указано, что из-за действий Игнатовых и других лиц о OneCoin люди со всего мира вкладывали миллиарды долларов в мошенническую криптовалюту. При этом сейчас эту валюту, которая, по словам замдиректора ФБР Уильяма Суини — младшего, не имеет реальной ценности, использует более трёх миллионов человек.