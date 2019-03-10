Делал уборку. Москвич два дня жил с телом умершей матери

В Москве 58-летний мужчина два дня жил с телом умершей матери, потому что квартира была не убрана. По данным телеграм-канала Mash, пока сын расчищал жильё и выносил мусор, женщина "сидела" на диване. В этой позе её и застали врачи.

Инцидент произошёл в одной из многоэтажек на Тимирязевской улице. Известно, что мать и сын проживали в квартире вдвоём.

Ранее в московской многоэтажке нашли пятилетнюю девочку-маугли. Лайф опубликовал видеокадры с малышкой, которую достают из заваленной мусором квартиры.