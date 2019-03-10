На месте авиакатастрофы находится генеральный директор авиакомпании. Он подтвердил, что все находившиеся на борту погибли.

Опубликовано первое фото с места крушения самолёта Ethiopian Airlines в Эфиопии. Фотография размещена в аккаунтах авиакомпании в социальных сетях. На ней видно, что упавший самолёт оставил в земле настоящий кратер — мощный удар разметал почву в разные стороны.

Как отмечается, генеральный директор "Эфиопских авиалиний" Теволде Гебремариам глубоко сожалеет о случившемся. Он находится на месте крушения самолёта.

Гебремариам подтвердил, что выживших в результате авиакатастрофы нет, и выразил соболезнования близким и родственникам жертв трагедии.

Напомним, самолёт Boeing 737 потерпел крушение спустя несколько минут после вылета из Аддис-Абебы в Найроби. На борту самолёта находились 157 человек. При крушении никто не выжил.