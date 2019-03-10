Жила в грязи и вони. В московской квартире нашли девочку-маугли

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Жила в грязи и вони. В московской квартире нашли девочку-маугли

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По предварительной информации, у ребёнка гнойный отит. Малышка не разговаривает.

В московской квартире нашли девочку-маугли. Как стало известно Лайфу, ребёнок жил в одной из квартир в многоэтажке на Ленинградском шоссе.

Соседи давно стали замечать, что из квартиры на восьмом этаже часто слышен детский плач, и неоднократно пытались выяснить, что там происходит. Но двери никто не открывал, в том числе и участковому, который приходил по просьбе соседей.

<p><em>Видео и фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на</em><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank"> </a><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank"><em>Android</em></a> <em>и</em><a href="https://itunes.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432?mt=8" target="_blank"> </a><a href="https://itunes.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432?mt=8" target="_blank"><em>iOS</em></a><em>).</em></p>

Когда плач стал сильнее обычного, соседи вызвали полицию, а те, в свою очередь, спасателей МЧС со специальным оборудованием. Когда дверь удалось открыть, присутствующие ощутили сильный дурной запах.

Квартира оказалась в буквальном смысле заваленной мусором, в котором и нашли испуганного грязного ребёнка примерно пяти лет. Взрослых в квартире не было, также не было ни еды, ни воды.

Малышку доставили в Тушинскую больницу. По предварительной информации, у неё гнойный отит. Девочка не разговаривает. Кто проживает вместе с ребёнком, теперь выясняет полиция.

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