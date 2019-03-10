На борту разбившегося в Эфиопии самолёта мог быть россиянин

Во время авиакатастрофы в "боинге" находилось 157 человек — 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

На борту потерпевшего в Эфиопии крушение Boeing 737 мог быть россиянин. Как сообщил заведующий консульским отделом Посольства РФ в Кении Олег Кипоренко, мужчина купил билет и направлялся в столицу Кении в туристических целях.

— Предварительно, он должен был лететь именно на этом рейсе из Аддис-Абебы до Найроби, — цитирует его РИА "Новости".

Самолёт Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился через несколько минут после вылета из аэропорта. На борту находилось 157 человек — 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Ранее появилось первое фото с места крушения авиалайнера.