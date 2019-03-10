Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Ethiopian Airlines

В настоящее время дипломаты проверяют, был ли на борту разбившегося Boeing 737 купивший билет россиянин.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением в Эфиопии самолёта Ethiopian Airlines. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Российский лидер направил соболезнования президенту и премьеру Эфиопии — Сахле-Ворк Зуде и Абию Ахмеду Али.

— Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пусть мужество не покинет их в этот тяжёлый час, — сказано в телеграмме президента России.

Напомним, Boeing 737 потерпел крушение через шесть минут после вылета из Аддис-Абебы в Найроби. На борту самолёта находилось 157 человек — граждане 33 государств. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

На борту разбившегося самолёта мог находиться россиянин — мужчина хотел отправиться в столицу Кении в туристических целях и купил билет на этот рейс.