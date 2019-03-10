Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Ethiopian Airlines

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением в Эфиопии самолёта Ethiopian Airlines. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
Российский лидер направил соболезнования президенту и премьеру Эфиопии — Сахле-Ворк Зуде и Абию Ахмеду Али.
— Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пусть мужество не покинет их в этот тяжёлый час, — сказано в телеграмме президента России.
Напомним, Boeing 737 потерпел крушение через шесть минут после вылета из Аддис-Абебы в Найроби. На борту самолёта находилось 157 человек — граждане 33 государств. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.
На борту разбившегося самолёта мог находиться россиянин — мужчина хотел отправиться в столицу Кении в туристических целях и купил билет на этот рейс.
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