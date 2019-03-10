Лайф публикует видео из квартиры, где жила девочка-маугли с проводом в шее

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Лайф публикует видео из квартиры, где жила девочка-маугли с проводом в шее

1967

На кадрах груды мусора, разбросанного по всей территории жилища. Обои ободраны, окна зашторены.

Московская квартира в многоэтажке на Ленинградском шоссе, в которой нашли девочку-маугли, полностью завалена мусором. Об этом свидетельствуют кадры, присланные очевидцем.

На видео груды вещей, разбросанные по всей территории жилища. Обои ободраны, окна зашторены. При этом в доме нет ни воды, ни еды.

Как ранее писал Лайф, полиции пришлось с помощью спасателей открывать квартиру, где громко плакала малышка, так как никто из хозяев не откликнулся. Девочка, на вид пяти лет, была испуганной и грязной, взрослых с ней не было. Ребёнок не разговаривает. У неё гнойное заболевание, в шею буквально врос провод.

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