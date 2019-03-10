Военные весной начнут госиспытания комплекса "Адъютант"

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Военные весной начнут госиспытания комплекса "Адъютант"

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Фото: © Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

Он имеет подвижный пункт управления и может запускать пять типов воздушных мишеней.

В Минобороны России сообщили, что в апреле пройдут испытания нового российского мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант". Он предназначен для проверки разрабатываемого вооружения.

— Воздушные мишени обеспечивают боевую работу расчетов зенитных ракетных и артиллерийских комплексов, радиолокационных станций, стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов и имитируют воздушные цели, — пишет оборонное ведомство России.

Причём цели, которые могут быть сымитированы "Адъютантом", могут походить хоть на крылатые ракеты, хоть на кустарные беспилотники, которые используют террористы в Сирии.

Пункт управления может контролировать одновременно шесть летающих мишеней.

Ранее в России назвали сроки испытаний первого дрона, напечатанного на 3D-принтере.

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