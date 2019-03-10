Полиция задержала мать московской девочки-маугли — видео

Как стало известно, женщину зовут Ирина Г., ей 47 лет и, по её словам, работает она уборщицей.

Полиция задержала мать московской девочки-маугли. Грязного и больного ребёнка обнаружили сегодня в одной из квартир многоэтажки на Ленинградском шоссе. Как стало известно Лайфу, женщину увидели соседи и удерживали её до приезда участкового.

По информации телеграм-канала Mash, женщину зовут Ирина Г., ей 47 лет и, по её словам, работает она уборщицей. Раньше же якобы была финансовым консультантом. Правоохранительные органы проводят различные проверки.

На снятых очевидцем кадрах также видно, что полицейские опечатали квартиру.

Напомним, малышку лет пяти нашли в квартире в груде мусора, которым было завалено всё вокруг. Девочка была напугана и не разговаривала. Её доставили в Тушинскую больницу. По предварительной информации, у ребёнка гнойный отит. Ранее Лайф публиковал кадры из квартиры.