Россиян не было на самолёте, разбившемся в Эфиопии

В результате авиакатастрофы погибли все 157 человек, находившиеся на борту. Список жертв пока не опубликован.

Граждан Российской Федерации не было среди зарегистрировавшихся на рейс авиакомпании Ethiopian Airlines, самолёт которой потерпел крушение вскоре после вылета из Аддис-Абебы. Об этом сообщает РИА "Новости".

— В соответствии с данными, полученными от Ethiopian Airlines, российские граждане на этот рейс не регистрировались, — рассказали агентству в Посольстве РФ в Аддис-Абебе.

Ранее Лайф опубликовал первое фото с места крушения самолёта, потерпевшего крушение вскоре после вылета из Аддис-Абебы в Найроби.

Соболезнования в связи с авиакатастрофой выразил президент России Владимир Путин.