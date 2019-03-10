Россиян не было на самолёте, разбившемся в Эфиопии

Граждан Российской Федерации не было среди зарегистрировавшихся на рейс авиакомпании Ethiopian Airlines, самолёт которой потерпел крушение вскоре после вылета из Аддис-Абебы. Об этом сообщает РИА "Новости".
— В соответствии с данными, полученными от Ethiopian Airlines, российские граждане на этот рейс не регистрировались, — рассказали агентству в Посольстве РФ в Аддис-Абебе.
Ранее Лайф опубликовал первое фото с места крушения самолёта, потерпевшего крушение вскоре после вылета из Аддис-Абебы в Найроби.
Соболезнования в связи с авиакатастрофой выразил президент России Владимир Путин.
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