Продажи Lada Vesta упали впервые за историю модели

Продажи Lada Vesta в России упали впервые за время присутствия на рынке. По данным агентства "Автостат", в феврале 2019 года было реализовано 7960 таких автомобилей — почти на 6% меньше, чем годом ранее.

Производство Lada Vesta началось в сентябре 2015 года. Продажи автомобиля росли из месяца в месяц, а по итогам 2018 года автомобиль стал самым популярным в России. За минувшие 12 месяцев россияне купили более 108 тысяч этих машин.

Ранее эксперты составили рейтинг самых востребованных среди россиян автомобилей в феврале.