На борту разбившегося в Эфиопии самолёта было трое граждан России

Ранее сообщалось, что дипломаты проверяют информацию о россиянине, купившем билет на рейс.

На борту разбившегося в Эфиопии самолёта было трое граждан Российской Федерации. Об этом заявили на пресс-конференции авиакомпании Ethiopian Airlines, которая посвящена крушению рейса ET 302.

Как уточняется, на борту Boeing 737 были граждане 35 государств, а не 33, как сообщалось ранее.

#UPDATE Kenyan official on #EthiopianAirlines crash:

- at least 35 nationalities aboard ill-fated plane

- identities of two passengers unknown

- At 32 people, Kenyans made up the largest portion of passengers pic.twitter.com/e04R8DBm5R — CGTN (@CGTNOfficial) March 10, 2019

Жертвами крушения самолёта стали 157 человек: 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди погибших — семь подданных Великобритании.

Напомним, самолёт авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение всего через несколько минут после взлёта.