На борту разбившегося в Эфиопии самолёта было трое граждан России

Читайте также

На борту разбившегося в Эфиопии самолёта было трое граждан России

2536

Ранее сообщалось, что дипломаты проверяют информацию о россиянине, купившем билет на рейс.

На борту разбившегося в Эфиопии самолёта было трое граждан Российской Федерации. Об этом заявили на пресс-конференции авиакомпании Ethiopian Airlines, которая посвящена крушению рейса ET 302.

Как уточняется, на борту Boeing 737 были граждане 35 государств, а не 33, как сообщалось ранее.

Жертвами крушения самолёта стали 157 человек: 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди погибших — семь подданных Великобритании.

Напомним, самолёт авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение всего через несколько минут после взлёта.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×