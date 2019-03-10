Меньше, чем в прошлом году. На акцию "За свободу Интернета" вышло 6500 человек

Порядка шести с половиной тысяч человек вышло на согласованную акцию на проспекте Академика Сахарова в Москве, посвящённую свободе Интернета. Такие данные о количестве участников мероприятия приводит столичный главк МВД.

— В акции принимают участие около 6500 человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану правопорядка и общественной безопасности, — говорится в сообщении ведомства.

Примечательно, что в прошлом году на аналогичный митинг вышло больше людей — семь с половиной тысяч.

Отметим, что во многих странах администрация мессенджера, призывающая к участию в политическом мероприятии, сразу бы понесла наказание согласно национальному законодательству. Такие действия можно рассматривать как инструмент влияния Telegram на общественное мнение.

Возникает вопрос, кто на кого давит: власть, требующая исполнять законы для обеспечения безопасности, или те, кто контролирует мессенджер и своими действиями нарушает эти законы, создаёт почву для провокаций.