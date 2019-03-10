Один в России. Выставлен на продажу экспериментальный ВАЗ "Бора"

Из двух собранных в 1995 году автомобилей один увезли в ОАЭ на выставку, где он и остался. Второй ищет своего покупателя на родине.

Уникальный ВАЗ-21 "Бора" продаётся за 1,2 миллиона рублей. Этот экспериментальный автомобиль не выходил в серию и остался единственным в стране, сообщает автомобильный портал daily-motor.ru

— Транспортное средство на ходу и в исправном состоянии, но может заинтересовать разве что коллекционеров. Дело в том, что у автомобиля отсутствует ПТС, поэтому передвигаться по дорогам общего пользования ему запрещено, — пишет издание об объявлении о продаже.

Двигатель у "Боры" имеет объём в 1,6 литра и 80 "лошадей". Корпус выполнен из пластика и внутрь встроена алюминиевая рама. Конструкторы предполагали, что автомобиль можно будет экспортировать в страны Африки и Южной Америки, а подойдёт он для активного отдыха или сельской местности.

Ранее Лайф рассказывал, что в Великобритании продают суперкар, от которого убегал сам Джеймс Бонд. А в прошлом году сообщали, что в Ростове-на-Дону выставили на продажу мотоколяску "Циклоп" 1952 года за 2,15 млн рублей.