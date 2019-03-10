Пишут: "Мурашки по коже". Лазарев оценил реакцию на свой клип к Евровидению

На упрёки о неформатности песни Scream он ответил, что не считает оригинальность и уникальность минусом.

Сергей Лазарев прокомментировал реакцию на свой клип на песню к Евровидению-2019, который был опубликован на YouTube 9 марта. Музыкант отметил, что видеоролик уже посмотрело более миллиона человек, и не оставил без внимания критику.

— Очень многие пишут одно словосочетание: "Мурашки по коже". Это большая победа, значит мы достучались до сердец! Хотя некоторые пишут , что песня не в формате Евровидения, но разве это плохо создавать песню, которая будет выделяться, которая будет оригинальной и уникальной? — написал Лазарев в "Инстаграме".

Певец напомнил, что согласился во второй раз представлять Россию на Евровидении при условии, что ему предоставят возможность показать себя совершенно с иной музыкальной стороны. Лазарев считает, что он и его команда с этой миссией успешно справились.

Исполнитель также заинтриговал подписчиков, намекнув, что главное — это предстоящее на сцене в Тель-Авиве в мае шоу. Лазарев призвал своих поклонников поддерживать Scream на всех мировых цифровых площадках и болеть за Россию.

Клип на песню Scream был размещён на YouTube-канале Сергея Лазарева 22 часа назад. За ночь его посмотрели более миллиона раз. На данный момент количество просмотров превысило 1,5 миллиона.