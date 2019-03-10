На развитие туризма выделят порядка 21 млрд рублей из бюджета

Отмечается, что сейчас полным ходом идёт подготовка новой госпрограммы именно по туризму.

В рамках госпрограммы "Культура и туризм — 2019–2021" на развитие туризма выделено порядка 21 миллиарда рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил замглавы Федерального агентства по туризму Николай Королёв в ходе выступления в рамках Международной туристической выставки "Интурмаркет".

По словам представителя ведомства, эту госпрограмму можно считать продолжением Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2011–2018 годы". Он подчеркнул, что сейчас полным ходом идёт подготовка новой госпрограммы именно по туризму.

Как ранее писал Лайф, шесть городов Крыма попали в десятку самых популярных мест отдыха россиян.