Ещё бы сканворды забрали. Охранников обманули при покупке 3000 тюльпанов

С них потребовали предоплату, и они с готовностью перевели часть суммы без гарантий.

Сотрудники частного охранного предприятия стали жертвами аферы, связанной с 8 Марта. Об этом сообщает "МК".

Они хотели поздравить своих партнёров с праздником. Объявление об оптовой продаже цветов нашли в Сети.

Продавцы тюльпанов пояснили, что при столь крупной закупке — 3000 штук — цена за один цветок составит 18 рублей. С сотрудников ЧОПа потребовали предоплату в размере 30% от стоимости тюльпанов. Мошенникам было перечислено 16 200 рублей.

Вечером 6 марта сотрудникам охранного предприятия сообщили, что машина с цветами вышла из Тулы. После этого продавцы перестали выходить на связь.

Пострадавшие обратились к правоохранителям. Сотрудники полиции начали проверку обстоятельств случившегося.

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