Школьница устроила пляски на братских могилах в Саранске

В Саранске 16-летняя школьница устроила танцы на мемориальном кладбище, где находятся братские могилы участников Великой Отечественной войны. Кадры плясок опубликованы в паблике "Саранск. Доска Позора".
На ролике Екатерина танцует, скачет, что-то пьёт из пластиковой бутылки и показывает неприличные жесты, лёжа на снегу на одной из могил. Судя по профилям в соцсетях, подросток увлекается корейской поп-культурой и неформальной модой.
Ранее суд в Саранске запретил 17-летней девушке пользоваться соцсетями в течение восьми месяцев.
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