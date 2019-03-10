Школьница устроила пляски на братских могилах в Саранске

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Школьница устроила пляски на братских могилах в Саранске

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В Саранске 16-летняя школьница устроила танцы на мемориальном кладбище, где находятся братские могилы участников Великой Отечественной войны. Кадры плясок опубликованы в паблике "Саранск. Доска Позора".

<p>Скриншот видео группы &#34;<a href="https://vk.com/doska_pozora_saransk" target="_blank">Саранск. Доска Позора</a>&#34;</p>

На ролике Екатерина танцует, скачет, что-то пьёт из пластиковой бутылки и показывает неприличные жесты, лёжа на снегу на одной из могил. Судя по профилям в соцсетях, подросток увлекается корейской поп-культурой и неформальной модой.

Ранее суд в Саранске запретил 17-летней девушке пользоваться соцсетями в течение восьми месяцев.

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