В МВД Украины уточнили, сколько полицейских пострадало в стычке с националистами

Среди пострадавших оказался начальник полиции Черкасской области генерал Валерий Лютый — ему рассекли лицо.

Министерство внутренних дел Украины сообщает, что число полицейских, пострадавших в столкновениях с националистами в Черкассах, увеличилось до 22 человек. По данным на утро 10 марта, 19 из них госпитализированы.

— Следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины, — сообщает ведомство на своём сайте.

9 марта представители Национального корпуса пытались заблокировать кортеж Петра Порошенко в Черкассах, зажгли файеры и дымовые шашки и устроили драку с полицейскими. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал недопустимыми столкновения, устроенные радикалами.