Кадыров прокомментировал попытку американца провезти мину в самолёте

Глава Чечни предположил, что сотрудник посольства "пытался прощупать систему безопасности" аэропорта.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что американский дипломат пытался провезти мину в багаже в московском Шереметьево по поручению сверху. По его мнению, оправдание Госдепа США о том, что боеприпас был без взрывателя, неубедительное.

— Вот тебе бабушка и Юрьев день! Мина в багаже, какой бы она ни была, а угрозы нет! Уважаемый дипломат следующим рейсом вылетел в США. Причём ему "помогли переоформить билет", — написал руководитель республики в соцсети "ВКонтакте".

Кадыров назвал общеизвестной истиной, что "дипломат никогда не совершит подобную провокацию без высочайшего поручения". Глава Чечни предположил, что американец "пытался прощупать систему безопасности" столичного аэропорта. Он также выразил уверенность, что инцидент не останется без ответа.

Ранее Лайф писал, что сотрудник посольства объяснил покупку и попытку провезти мину без взрывателя желанием пополнить "личную коллекцию". В МИД РФ сочли, что дипломат сознательно совершил провокацию.