Букмекеры Евровидения оценили шансы Лазарева на победу в конкурсе

Пока наибольшей благосклонностью ценителей пользуется песня представителя Нидерландов Дункана Лоренса.

Букмекеры оценили шансы российского представителя на Евровидении-2019 Сергея Лазарева на победу в конкурсе. После презентации песни Scream и клипа на неё российский исполнитель расположился на второй строчке фаворитов.

Как следует из таблицы на сайте Евровидения, на первом месте — представитель Нидерландов Дункан Лоренс с песней Arcade (18%). У Лазарева — 12%, а следом за ним с 11%-й поддержкой букмекеров представитель Швеции Джон Лундвик с песней Too late for love.

Как писал Лайф, Сергей Лазарев представил песню, с которой поедет на Евровидение накануне. Менее чем за сутки клип набрал полтора миллиона просмотров.

Ранее Лайф писал о реакции самого исполнителя на то, как отреагировали слушатели на композицию.