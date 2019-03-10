Мать найденной в Москве девочки-маугли заподозрили в покушении на убийство

На шее у ребёнка, доставленного в реанимацию, было обнаружено вросшее в кожу украшение.

СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство в отношении матери найденной в Москве девочки-маугли. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, у обнаруженной в квартире жилого дома пятилетней девочки отсутствуют социальные навыки и наблюдаются признаки анорексии. Ребёнок доставлен в реанимационное отделение одной из московских больниц.

Мать девочки была задержана, её допрашивают следователи. По словам соседей, женщина не появлялась дома несколько дней.

В рамках расследования дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства.

Ранее Лайф писал, что в одной из многоэтажек на Ленинградском шоссе в Москве нашли девочку-маугли. В квартире не было ни воды, ни еды, она была полностью завалена мусором. 47-летнюю мать девочки, работающую уборщицей, задержала полиция.

Фото и видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский корреспондент через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).