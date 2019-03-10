В шее московской девочки-маугли нашли вросший крестик

У ребёнка тяжёлая форма истощения, врачи определяют тактику лечения, на которое потребуются недели.

Девочка-маугли, которую нашли в одной из квартир в Москве, не умеет самостоятельно одеваться, умываться и ходить в туалет. Как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, вросшим в её тело инородным предметом оказался крестик на верёвочке. Он уже успел закрыться тонким слоем кожи.

Как отмечается, речевой аппарат ребёнка в порядке. Несмотря на это, малышка не разговаривает, а лишь издаёт звуки.

У девочки сглажены жевательный и глотательный навыки — на её лечение врачам потребуются недели.

Напомним, в Москве в высотном доме нашли пятилетнюю девочку. В квартире малышка находилась одна, жила в грязи и вони. В отношении матери ребёнка возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Женщину, которая была задержана полицией, допрашивают следователи.