"У Ирочки беда с головой". Соседи рассказали о матери московской девочки-маугли

У семьи начались проблемы с деньгами после депортации отца малышки домой, на Украину.

Жильцы многоэтажки на Ленинградском шоссе в Москве рассказали о родителях пятилетней девочки-маугли, которую сегодня нашли в одной из квартир среди груды мусора. По словам одной из соседок, проблемы у семьи начались два года назад.

— У девочки папа украинец был. Два года назад его депортировали, и у Ирочки стала беда с головой, — рассказала она телеграм-каналу Life Shot.

Соседи чем могли помогали матери и девочке, у которых начались финансовые проблемы. Они относили ребёнку еду и одежду. По их словам, последние полгода малышка не выходила на улицу.

Собеседницы Life Shot также подтвердили, что они заметили, когда мать ребёнка вернулась домой, и вызвали полицию. После этого женщину задержали.