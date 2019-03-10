В Москве полыхает склад с лакокрасочными материалами — видео

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В Москве полыхает склад с лакокрасочными материалами — видео

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В Москве у Звенигородского шоссе произошёл сильный пожар. Как стало известно Лайфу, горит склад с лакокрасочными материалами. Он находится на шоссе неподалёку от Третьего транспортного кольца.

На кадрах с места ЧП видно, что в небо поднимается густой дым. Пожар охватил большую площадь здания.

В МЧС уточнили, что склад горит по адресу: ул. 1-я Магистральная, дом 8. Сообщение о пожаре поступило в 16:56. На месте ЧП работают пожарные. Сведений о пострадавших нет.

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