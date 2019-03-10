Житель Екатеринбурга взял в заложники семью и угрожал взорвать жилой дом

После того как его задержали, уральца передали санитарам психиатрической больницы.

В Екатеринбурге задержали местного жителя, который взял в заложники свою семью и угрожал взорвать дом по улице Карла Маркса, в котором он проживает. Как сообщает портал URA.RU, выехавшие на место происшествия силовики пытались обезвредить мужчину на протяжении трёх часов.

После того как его задержали, уральца передали санитарам психиатрической больницы. По информации СМИ, в региональных структурах ФСБ, МЧС и МВД от комментариев воздержались. Как сказал Лайфу пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых, угрозы для жизни людей, а также для жилого дома не было.

Ранее Лайф писал о ещё одном громком инциденте: в московской квартире нашли девочку-маугли. По словам соседей, у мамы ребёнка "беда с головой".