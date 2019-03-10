Спецслужбы США могут быть причастны к налёту на Посольство КНДР в Мадриде

Читайте также

Спецслужбы США могут быть причастны к налёту на Посольство КНДР в Мадриде

19

Фото: ©Flickr/Eric Lafforgue Photography

Не исключена вероятность, что за нападением стоят южнокорейские службы безопасности.

Американские спецслужбы могут быть причастны к налёту на Посольство КНДР в столице Испании, которое произошло 22 февраля. Об этом сообщает El Confidencial.

Параллельное расследование обстоятельств произошедшего проводят полиция Испании и Национальный разведывательный центр. В настоящий момент не исключаются никакие версии случившегося.

Со слов сотрудников посольства, находившихся в дипмиссии в момент инцидента, участники налёта говорили на корейском языке. Они могли быть гражданами Южной Кореи — стратегического союзника Соединённых Штатов.

Напомним, нападение на Посольство Северной Кореи в Мадриде произошло 22 февраля, к нему могут быть причастны порядка 10 человек. Атака предшествовала саммиту США — КНДР, который прошёл в Ханое в конце февраля. Из здания посольства было украдено несколько компьютерных устройств.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×