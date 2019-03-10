Худрук учуял. Актёр покинул МХАТ из-за стопки коньяка

Объяснять что-то недавно назначенному художественному руководителю он не стал и посчитал, что проще будет уволиться.

Актеру МХАТ имени Горького Антону Хомятову пришлось написать заявление об увольнении после того, как он встретился в лифте с худруком Эдуардом Бояковым. Оказалось, что от актёра пахло спиртным, чего не потерпел руководитель. Сам Хомятов заявил радиостанции "Говорит Москва", что в театре почти нет непьющих коллег.

— Я 22 года проработал в Малом театре. Ничего зазорного в этом нет, если человек позволяет себе выпить 50 грамм коньяка. Новый человек диктует свои условия. Мне это непонятно. Отработав три очень серьёзных картины в "Отцах и детях", я позволил себе выпить сто грамм коньяка, не более того. У меня горло болело — для связок, — высказался Хомятов.

После диалога в лифте мужчину отстранили от спектаклей, когда артист услышал о своей участи, у него резко поднялось давление и его отвезли в реанимацию.

Эдуард Бояков был назначен худруком МХАТ имени Горького. Его замом стал писатель Захар Прилепин, он обещал, что сокращений не планируется и новая администрация будет управлять театром "без революций". Однако помимо запрета на алкоголь на территории театра запретили курение.