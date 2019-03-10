Неубедительная весна. Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

На следующей неделе в российской столице ожидается постепенное потепление. Согласно прогнозу центра "Фобос", температура воздуха в Москве прогреется до шести градусов тепла.
В начале и конце недели после полудня столбики термометров покажут от 3 до 6 градусов выше нуля. Холоднее всего будет во вторник и среду, 12 и 13 марта, — от –1 до +2. Синоптики не исключают вероятность выпадения дождя и мокрого снега.
— Ночью будут преобладать преимущественно отрицательные значения до –5 градусов, — цитирует "Вечерняя Москва" дежурного метеоролога "Фобоса" Александра Синенкова.
Сегодня в аэропортах Москвы из-за непогоды отменили или задержали более 20 рейсов.
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