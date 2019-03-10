"Я был его другом". Круз из "Санта-Барбары" прокомментировал смерть Кэпвелла

Эй Мартинес отметил, что его коллега был великодушным, добрым, весёлым и "свирепым".

Американский актёр Эй Мартинес, известный своей ролью Круза Кастильо в сериале "Санта-Барбара", прокомментировал сообщение о смерти Джеда Аллана. На своей странице в "Фейсбуке" Мартинес отметил, что у его коллеги был особый дар, заключавшийся в сочетании профессионализма и вдохновения.

— Он также был великодушным, добрым, весёлым и "свирепым", и, знает Бог, он был любим теми, кому повезло разделить с ним сцену, — написал он.

Мартинес добавил, что считает Аллана одним из величайших благословений своей карьеры.

Как писал Лайф, Джед Аллан Браун скончался в возрасте 84 лет.