В Москве при тушении масштабного пожара задействовали вертолёт — видео

Площадь возгорания превысила 1000 квадратных метров, сведений о пострадавших не поступало.

В Москве на 1-й Магистральной улице продолжает гореть трёхэтажное складское здание. На месте возгорания работают пожарно-спасательные подразделения, информации о возможных пострадавших пока нет. В тушении пожара был задействован вертолёт.

По информации ТАСС, площадь обрушения здания превысила одну тысячу квадратных метров. Огонь может перекинуться на соседние строения.

Как сообщал Лайф, горит склад с лакокрасочными материалами, находящийся в недалеко от ТТК. Из-за этого по округе распространяется едкий запах.