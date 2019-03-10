"Без баб". В Ленобласти пятиклассники пинали девочек в честь 8 Марта

Вместо цветов и поздравлений с Международным женским днём ребята расклеивали листовки.

Ученики пятого и шестого классов одной из школ города Кудрово Ленинградской области устроили своеобразное празднование 8 Марта. В честь праздника мальчики пинали школьниц. Об акции "Без баб" рассказала мама одной из учениц Мария Брусенская.

— Сначала они расклеивали листовки, потом некоторые перешли на агрессию, пинали мимо проходящих дев, в том числе мою дочь-восьмиклассницу, — написала возмущённая женщина в "Фейсбуке".

Брусенская также задалась вопросом, каким образом мальчики собираются "обойтись со своими матерями и педагогами".

Ранее Лайф писал, что Сергей Шнуров стихом о домашнем насилии "поздравил" женщин с 8 Марта и получил "фу" от подписчиков.