"Без баб". В Ленобласти пятиклассники пинали девочек в честь 8 Марта

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"Без баб". В Ленобласти пятиклассники пинали девочек в честь 8 Марта

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Вместо цветов и поздравлений с Международным женским днём ребята расклеивали листовки.

Ученики пятого и шестого классов одной из школ города Кудрово Ленинградской области устроили своеобразное празднование 8 Марта. В честь праздника мальчики пинали школьниц. Об акции "Без баб" рассказала мама одной из учениц Мария Брусенская.

<p>Коллаж: © L!FE. Фото: © Facebook / М<a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100008179603416&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAoEKGRi4xJnt2K3wSGeszn5a35rwgShB9Thb4E0w_EfM7WkPTN-6Lgxf-OGcwTip61TM91U_vNmfQK&hc_ref=ART9NU94shA_0jbjz-Xux4V4qoPSxsqTbXpEeEYp2qVo3_GmlN3MKM5p4cZV0wBNiE0&fref=nf" target="_blank"><ins>ария Брусенская</ins></a></p>

— Сначала они расклеивали листовки, потом некоторые перешли на агрессию, пинали мимо проходящих дев, в том числе мою дочь-восьмиклассницу, — написала возмущённая женщина в "Фейсбуке".

Брусенская также задалась вопросом, каким образом мальчики собираются "обойтись со своими матерями и педагогами".

Ранее Лайф писал, что Сергей Шнуров стихом о домашнем насилии "поздравил" женщин с 8 Марта и получил "фу" от подписчиков.

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