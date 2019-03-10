В Екатеринбурге коммунальщики потребовали признать снег твёрдым мусором

Они требуют, чтобы власти столицы Урала оплачивали им зимнюю уборку по отдельным тарифам.

В Екатеринбурге 14 подрядных организаций, занимающихся уборкой города, вдруг потребовали признать снег твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), а пока отказались его убирать. Об этом сообщается на официальном портале города.

Как отмечается, частные подрядчики саботировали указание мэра Екатеринбурга Александра Высокинского решить к 10 марта проблему снежных завалов.

Руководители подрядных организаций дали новое определение слову "снег" и указали, что с 1 января 2019 года оплачивать его вывоз следует отдельно.

В мэрии же считают, что снег — это вид атмосферных осадков, не имеющий к твёрдым коммунальным отходам никакого отношения. Юристы горадминистрации рассматривают возможности расторжения контракта из-за невыполнения его условий и подачи исков. С виновников могут взыскать издержки.

Ранее Лайф писал, что в Екатеринбурге на 9-летнего мальчика упала глыба льда.