Мусорные джунгли. СК показал, в каких условиях жила девочка-маугли в Москве

Сама малышка была напугана и не разговаривала. Её доставили в больницу с подозрением на гнойный отит.

Заваленный мусором пол, измазанные нечистотами стены и окна, выглядывающие из-под отбросов предметы, которые некогда были частью интерьера — это московская квартира, в которой нашли маленькую девочку-маугли. Ужасающие кадры с "места обитания" пятилетнего ребёнка опубликовал Следственный комитет РФ.

На видео также можно заметить посуду и бытовую технику, которая ничем не отличается от остального мусора. В комнатах отсутствуют кровати или, возможно, они погребены под отходами.

Ранее Лайф писал, что малышка была напугана и не разговаривала. Её доставили в Тушинскую больницу с подозрением на гнойный отит. Мать девочки была задержана. На неё завели дело по статье о попытке убийства.

Девочку теперь придётся долго лечить — у неё гнойный отит, она чрезвычайно худая.