Назван топ-5 самых бюджетных кроссоверов на начало весны

Составлен топ-5 самых дешёвых кроссоверов на март 2019 года в России. Неизменный лидер — внедорожник Lada 4x4 (самая дешёвая и самая популярная модель на отечественном рынке). Стартовая цена — 519 тысяч рублей, а благодаря различным выгодным предложениям "Ниву" можно купить за 440 тысяч. Об этом пишет портал CarsWeek.ru.
Весь топ выглядит следующим образом:
- Lada 4x4;
- Chery Tiggo 2 (стоимость — от 673 тысяч рублей с возможностью добиться цены в 603 тысячи благодаря специальной кредитной программе; топовая версия — 870 тысяч рублей);
- Chevrolet Niva (цена — 680 тысяч рублей, в случае скидки при покупке в кредит, трейд-ин и госпрограмме "первый/семейный автомобиль" стоимость может уменьшиться до 553 тысяч 500 рублей);
- Lifan X50 за 690 тысяч рублей с возможностью снизить стоимость до 676 тысяч;
- Renault Duster (709 тысяч рублей, но при покупке моделей можно использовать льготные программы).
Ранее Лайф писал, когда в России начнутся продажи Chevrolet Monza, который призван стать более дешёвой заменой известному в нашей стране седану Cruze.
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