Назван топ-5 самых бюджетных кроссоверов на начало весны

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Назван топ-5 самых бюджетных кроссоверов на начало весны

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Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

В рейтинг попали автомобили Lada 4x4, Chery Tiggo 2, Chevrolet Niva, Lifan X50 и Renault Duster.

Составлен топ-5 самых дешёвых кроссоверов на март 2019 года в России. Неизменный лидер — внедорожник Lada 4x4 (самая дешёвая и самая популярная модель на отечественном рынке). Стартовая цена — 519 тысяч рублей, а благодаря различным выгодным предложениям "Ниву" можно купить за 440 тысяч. Об этом пишет портал CarsWeek.ru.

Весь топ выглядит следующим образом:

  1. Lada 4x4;
  2. Chery Tiggo 2 (стоимость — от 673 тысяч рублей с возможностью добиться цены в 603 тысячи благодаря специальной кредитной программе; топовая версия — 870 тысяч рублей);
  3. Chevrolet Niva (цена — 680 тысяч рублей, в случае скидки при покупке в кредит, трейд-ин и госпрограмме "первый/семейный автомобиль" стоимость может уменьшиться до 553 тысяч 500 рублей);
  4. Lifan X50 за 690 тысяч рублей с возможностью снизить стоимость до 676 тысяч;
  5. Renault Duster (709 тысяч рублей, но при покупке моделей можно использовать льготные программы).

Ранее Лайф писал, когда в России начнутся продажи Chevrolet Monza, который призван стать более дешёвой заменой известному в нашей стране седану Cruze.

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