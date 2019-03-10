На юге Таиланда прогремела серия взрывов

Правоохранители просят население соблюдать бдительность и сообщать в полицию о подозрительных предметах.

Серия мелких взрывов прогремела в провинциях Сатун и Пхаттхалунг в Таиланде в период с вечера 9 марта по утро 10 марта. Об этом сообщает The Nation.

Как отмечается, в результате взрывов никто не пострадал. Шеф национальной полиции страны приказал расследовать обстоятельства произошедших взрывов и найти и арестовать виновных.

Полицейским поручили обыскивать транспортные средства на главных и второстепенных дорогах провинций. В общей сложности произошло не менее 13 взрывов.

Напомним, в начале января 2019 года при взрывах в Таиланде пострадали 12-летняя девочка и трое военных.