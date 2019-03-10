У жителя Перми попросили прощения за двухмиллионный счёт за коммуналку

Из-за технического сбоя в двухкомнатной квартире оказались прописаны четыре тысячи человек.

Собственнику квартиры в Перми, которому по ошибке был выставлен счёт на 2 миллиона рублей за коммунальные услуги, принесла извинения управляющая компания "Свой дом". В организации заверили, что "произведена корректировка начислений".

Как пояснили в УК, двухмиллионный счёт стал следствием сбоя программного обеспечения. Из-за неисправности в двухкомнатной квартире площадью 40,5 квадратных метров на улице Павла Соловьёва, 6 оказались прописаны 4050 человек. В компании подчеркнули, что на данный момент ошибка устранена.

Ранее Лайф писал, что многомиллионные счета за ЖКХ пришли нескольким жителям Перми.