Асад заявил, что Сирии устроили экономическую блокаду

По мнению сирийского лидера, Запад лишь прикрывается ширмой борьбы с терроризмом.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что его стране устроили экономическую блокаду. С таким заявлением он выступил в ходе встречи с помощником главы МИД Китая Чэн Сяодуном.

По словам Асада, в международной политике изменились инструменты воздействия и вместо диалога предпочтение отдаётся бойкотам, отзыву послов, экономической блокаде и использованию терроризма.

Отметим, ранее в США заявили, что не хотят возвращать Асаду контроль над частью Сирии. Лайф также писал, что сирийский лидер считает президента Турции Реджепа Эрдогана мелким слугой Америки.