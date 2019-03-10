"Провокатор". Украинский националист попал в чистилище "Миротворца"

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"Провокатор". Украинский националист попал в чистилище "Миротворца"

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Дмитрий Кухарчук. Фото: соцсети

Кухарчук провинился в проведении митингов "под прикрытием патриотических лозунгов".

Лидер черкасского областного отделения "Национального корпуса" Дмитрий Кухарчук попал в чистилище сайта "Миротворец" за "организацию нападения на полицейских". Речь идёт о попытке заблокировать кортеж лидера Незалежной Петра Порошенко 9 марта.

— Провокатор. Организатор заказных проплаченных митингов и шествий под прикрытием националистических и патриотических лозунгов, — говорится в пояснении.

По аналогичным причинам в базу скандально известного сайта угодил и руководитель молодёжного крыла черкасского отделения партии Иван Хижняк.

Ранее Лайф писал, что после выступления Порошенко в Черкассах радикалы с зажжёнными фаерами попытались заблокировать его кортеж. В столкновениях с членами "Нацкорпуса" пострадало 22 полицейских.

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