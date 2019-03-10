Тело Владимира Этуша кремируют 12 марта

Тело народного артиста СССР Владимира Этуша будет кремировано на Троекуровском кладбище 12 марта. Об этом ТАСС сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
Крок уточнил, что прощание с артистом продлится с 10:00 до 12:30, после чего состоится кремация тела.
— В театр мы приглашаем проститься всех зрителей и поклонников, на кладбище поедут только артисты, коллеги и родственники, — пояснил Крок.
Он добавил, что похороны Этуша пройдут 13 марта на Новодевичьем кладбище.
Напомним, народный артист СССР Владимир Этуш скончался 9 марта на 97-м году жизни. Этуш будет похоронен на аллее актёров Театра имени Вахтангова на Новодевичьем кладбище. Дочь Владимира Этуша Раиса рассказала, что причиной смерти отца могли стать проблемы с сердцем.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени