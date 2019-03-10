Эрдоган пригрозил очистить приграничные регионы Сирии от курдских группировок

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Эрдоган пригрозил очистить приграничные регионы Сирии от курдских группировок

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Фото: © Flickr/Brookings Institution

Турецкий лидер рассчитывает провести зачистку так, как это ранее сделали войска в Африне.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на митинге перед согражданами в городе Искендерун, где пообещал, что Анкара очистит от курдских формирований северные регионы Сирии. И территория, контролируемая вооружёнными группами, станет зоной безопасности.

— На севере Сирии мы не дадим возможности создать антитеррористический коридор, направленный против нашей страны. Мы создадим зону безопасности, и наши сирийские братья смогут вернуться в свои дома, — цитирует Эрдогана РИА "Новости".

В прошлом месяце Эрдоган заявлял, что ЕС оставил Турцию один на один с беженцами из Сирии. Президент Сирии Башар Асад уверен, что все заявления Эрдогана направлены не для решения конфликтов в Сирийской Арабской Республике, а лишь следуют курсу США.

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