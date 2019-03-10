Чемпионка дала двухминутное интервью без единого слова — видео

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Чемпионка дала двухминутное интервью без единого слова — видео

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Биатлонистка пообщалась с телеведущим, несмотря на полную потерю голоса из-за болезни.

Биатлонистка Анастасия Кузьмина, выигравшая от Словакии спринтерскую гонку на чемпионате мира в шведском Эстерсунде и ставшая чемпионкой мира, дала интервью ведущему "Матч ТВ" Дмитрию Губерниеву, ни сказав ни слова.

Накануне старта мирового первенства трёхкратная олимпийская чемпионка потеряла голос из-за болезни. В интервью она лишь утвердительно кивала или качала головой и смеялась.

Ведущий выяснил, что перед стартом Кузьмина не думала о победе. Сейчас биатлонистка готова дальше бежать и выигрывать.

Ранее Анастасия Кузьмина объявила о завершении карьеры, рассказав, что сезон будет для неё последним.

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