Чемпионка дала двухминутное интервью без единого слова — видео

Невероятно милое интервью с Кузьминой, в котором она не произнесла ни слова 😉— Матч ТВ (@MatchTV) 9 марта 2019 г.
А здесь полный выпуск «Биатлона с Дмитрием Губерниевым»:https://t.co/xjX37AzY5N pic.twitter.com/RhPggOGtc4
Биатлонистка Анастасия Кузьмина, выигравшая от Словакии спринтерскую гонку на чемпионате мира в шведском Эстерсунде и ставшая чемпионкой мира, дала интервью ведущему "Матч ТВ" Дмитрию Губерниеву, ни сказав ни слова.
Накануне старта мирового первенства трёхкратная олимпийская чемпионка потеряла голос из-за болезни. В интервью она лишь утвердительно кивала или качала головой и смеялась.
Ведущий выяснил, что перед стартом Кузьмина не думала о победе. Сейчас биатлонистка готова дальше бежать и выигрывать.
Ранее Анастасия Кузьмина объявила о завершении карьеры, рассказав, что сезон будет для неё последним.
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