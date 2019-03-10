Чемпионка дала двухминутное интервью без единого слова — видео

Биатлонистка пообщалась с телеведущим, несмотря на полную потерю голоса из-за болезни.

Невероятно милое интервью с Кузьминой, в котором она не произнесла ни слова 😉



А здесь полный выпуск «Биатлона с Дмитрием Губерниевым»:https://t.co/xjX37AzY5N pic.twitter.com/RhPggOGtc4 — Матч ТВ (@MatchTV) 9 марта 2019 г.

Биатлонистка Анастасия Кузьмина, выигравшая от Словакии спринтерскую гонку на чемпионате мира в шведском Эстерсунде и ставшая чемпионкой мира, дала интервью ведущему "Матч ТВ" Дмитрию Губерниеву, ни сказав ни слова.

Накануне старта мирового первенства трёхкратная олимпийская чемпионка потеряла голос из-за болезни. В интервью она лишь утвердительно кивала или качала головой и смеялась.

Ведущий выяснил, что перед стартом Кузьмина не думала о победе. Сейчас биатлонистка готова дальше бежать и выигрывать.

Ранее Анастасия Кузьмина объявила о завершении карьеры, рассказав, что сезон будет для неё последним.