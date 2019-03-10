В Москве потушен масштабный пожар на складе лакокрасочных материалов

Крупный пожар на трёхэтажном складе с лакокрасочными материалами в Москве ликвидирован. Как уточнили в столичном главке МЧС, полностью справиться с огнём удалось спустя два часа после поступления информации о возгорании.
— В 18:27 пожар был локализован, а в 18:59 ликвидирован, — сообщили в пресс-службе. — На этот момент площадь возгорания составила около 2000 квадратных метров.
Возгорание произошло в здании по улице 1-я Магистральная. Спасателям даже пришлось привлечь для тушения вертолёт.
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